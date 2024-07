Il governatore della Lombardia: "Incongruenza della sinistra per ottenere consensi"

“Vadano pure avanti”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la notizia che anche la Regione Puglia – con Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Campania – ha chiesto l’indizione del referendum per l’abolizione dell’autonomia differenziata. “Desta un po’ di curiosità – continua il governatore lombardo – come giustificherà ai suoi elettori la presidente della Sardegna che gode di un’autonomia speciale per cui è molto più di quella che noi andiamo a chiedere e che invece ritiene che non sia compatibile con altre regioni che la vogliono chiedere. È una cosa molto curiosa ma questo fa parte dell’incongruenza con cui le sinistre e i 5 Stelle stanno portando avanti questa battaglia che non è una battaglia di ideali, di valori, di principi ma solo e squallidamente una battaglia politica per cercare di ottenere qualche misero consenso”

