Il ministro a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli

“E’ una crisi temporanea di mercato perché la filiera della moda rappresenta nel nostro Paese il secondo settore produttivo e peraltro l’Italia rappresenta in Europa circa la metà della filiera produttiva nel settore della moda, quindi un settore molto importante. Ho convocato il tavolo per i primi di agosto per fornire alcune risposte in merito alle richieste che hanno fatto per un sostegno temporaneo ma significativo dello Stato che mi auguro possa essere definito già nella prossima manovra di bilancio“. Così il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli.

