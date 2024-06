Il leader di Forza Italia a LaPresse: "L'importante è che il centrodestra abbia ottenuto un buon risultato"

“Non entro nelle questioni degli altri partiti. Penso a far vincere Forza Italia, non entro a togliere voti agli altri. Sono questioni interne alla Lega, non tocca a me fare commenti o intervenire. L’importante è che il centrodestra abbia ottenuto un buon risultato e si sia rinforzato”. Così a LaPresse Antonio Tajani, leader di Forza Italia, uscendo dalla sede del partito a Roma dopo i primi risultati delle elezioni europee, ha commentato le dichiarazioni del fondatore della Lega, Umberto Bossi, sul fatto che avrebbe votato Forza Italia alle consultazioni per il Parlamento Europeo. Secondo le proiezioni FI ha ottenuto intorno al 9% delle preferenze alle urne. “Tanti voti. Ci eravamo prefissati un obiettivo e lo stiamo raggiungendo”, ha detto Tajani dell’exploit di Forza Italia: “Con la SVP, nostro alleato con cui abbiamo sottoscritto un patto elettorale e politico, abbiamo superato i 5 Stelle, siamo di fatto la terza forza politica“.

