La segretaria del Pd a Padova per l'evento 'Enrico Berlinguer da 40 anni nel futuro'

“C’è una gigantesca questione sociale e salariale, una vera emergenza di questo Paese e i provvedimenti di quest’ultima settimana del governo, scatole vuote e decreti fuffa, non fanno che prendere in giro le cittadine e i cittadini. Sono al governo da un anno e mezzo e hanno dimostrato totale incapacità di affrontare la questione sociale e salariale di questo Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a Padova per l’evento ‘Enrico Berlinguer da 40 anni nel futuro’. E sulla vicenda che ha coinvolto il portavoce del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli commenta: “Non è il primo caso, purtroppo. C’è un problema della classe dirigente della destra che governa questo paese”.

