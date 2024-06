Il ministro della Giustizia alla tradizionale sfilata per la festa della Repubblica a Roma

Cerimonia istituzionale a Roma per celebrare la Festa della Repubblica. “Una parata splendida, mi mette una grande nostalgia per il cavallo. Io prima di fare il ministro andavo a cavallo, adesso non ho più tempo. I bersaglieri e la polizia penitenziaria sono stati i momenti più emozionanti”, ha commentato il ministro della Giustizia Carlo Nordio al termine della tradizionale sfilata militare in via dei Fori imperiali. Presenti le più alte cariche dello Stato tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

