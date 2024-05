Il leader di FI: "Riforma giustizia è cambiamento epocale"

“Draghi presidente della Commissione europea? Deve essere candidato da qualcuno inoltre non appartiene a nessuna famiglia politica. La vedo una cosa complicata”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad Agorà.

Giustizia, Tajani: “Separazione carriere regalo a FI? No, cambiamento epocale”

Il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere un regalo a Forza Italia? “No, questa è una battaglia storica di Forza Italia. Sapete perché ci sono tanti imprenditori italiani e stranieri che non investono in Italia? Perché c’è una giustizia civile lumaca, due o tre punti del Pil, e anche la giustizia penale è lenta. Quando manca la certezza dei tempi della giustizia, quando c’è una giustizia che non funziona, anche l’economia va male. Il nostro dovere è quello di far vivere bene ogni cittadino italiano. Era un grande progetto di Berlusconi. Tutti dicevano che era una riforma fatta ad personam, noi abbiamo continuato a batterci per questa riforma e ieri in Consiglio dei ministri abbiamo avuto uno straordinario risultato, perché è un cambiamento epocale a difesa del diritto del cittadino. Non era una riforma a difesa di Berlusconi, perché oggi Berlusconi non c’è più. Noi continuiamo a occuparci della giustizia, perché è fondamentale per i cittadini e anche per rilanciare la nostra economia”, ha aggiunto Tajani.

Europee, Tajani: “Se Lega lascia Id ben venga, non dipende da noi”

“Dipende dalla Lega, non dipende da noi”. Così il vicepremier Antonio Tajani, intervenuto oggi ad Agorà, rispondendo alla domanda se sia possibile un avvicinamento con la Lega nelle famiglie europee. “Io auspico una maggioranza a livello europeo popolari, liberali e conservatori, quella che io ho guidato sconfiggendo la sinistra quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo. Se la Lega lascia certi alleati che ha nella famiglia Id e magari aderisce a un altro gruppo, allora ben venga. Io sono molto favorevole a questo”, ha aggiunto.

Europee, Lega: “Se FI lascia i socialisti ben venga”

“Se Forza Italia lascia finalmente Ursula, i socialisti e Macron, ben vengano”. Così una nota della Lega, dopo le parole del vicepremier azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla collocazione europea del partito di Matteo Salvini.

