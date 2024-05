La senatrice a vita: "L’astensionismo dovrebbe essere meno del solito, ma previsioni non se ne possono fare"

Si è aperta con un applauso alla senatrice a vita Liliana Segre la presentazione della nuova stagione del Teatro alla Scala. Segre, seduta in prima fila, è stata salutata dall’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che nel suo intervento ha più volte ringraziato a nome dell’Amministrazione cittadina per il suo lavoro e per i risultati raggiunti il sovrintendente uscente del Teatro, Dominque Mayer, al quale è stato tributato un lungo applauso.

Per l’esito delle prossime elezioni Europee “sono davvero molto preoccupata” ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, interpellata sul punto al suo arrivo al Teatro alla Scala di Milano per la presentazione della stagione 2024/2025. “Per le elezioni europee l’astensionismo dovrebbe essere meno del solito, ma previsioni non se ne possono fare”, ha aggiunto Segre.

