Il sindaco di Milano: "La gestione di questa città è faticosa"

“A breve il nostro questore cambierà e comincio a mettere le mani avanti: speriamo che arrivi un questore nella tradizione collaborativa che c’è sempre stata a Milano come è sempre stato anche con i prefetti”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando in vista dell’avvicendamento al vertice della Questura milanese guidata da Giuseppe Petronzi, a margine della presentazione della Milano Arch Week. “Non ho nulla da lamentarmi, sono passati prefetti e questori e ho sempre lavorato bene in questi otto anni. Sono sicuro che sarà ancora così anche con il prossimo, però è importante se il cambio si deve fare che lo si facciano perché la gestione di una città come Milano è faticosa”. Interpellato poi sul tema della sicurezza in città il sindaco ha risposto: “È un tema generale, le città hanno problemi e non c’è dubbio, ho sempre detto che non è un’emergenza perché l’emergenza è destinata a finire. È un problema e bisogna operare insieme, giusto che il sindaco ci metta la faccia, ma anche le forze dell’ordine”.

