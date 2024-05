Il sindaco di Milano risponde alle richieste di rassicurazioni arrivate dai sindacati della Scala

“Io non capisco di che rassicurazioni ancora c’è bisogno, francamente le scelte sono state fatte e e adesso si tratta di capire quando Ortombina riuscirà a venire a Milano per la firma del contratto, perché nel frattempo lui fa un altro mestiere. E poi per metterlo in condizioni, il prima possibile, di entrare operativamente nel ruolo del designato, che altre rassicurazioni possiamo dare?”. Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, in merito alle richieste di rassicurazioni arrivate dai sindacati della Scala.”Fortunato Ortombina avrà le deleghe nel momento in cui si firma – ha affermato – ma deve venire a Milano, mi ha detto che in questi giorni fa fatica. Potrebbe arrivare credo tra una decina di giorni”.”Il tema é che se Ortombina viene tra dieci giorni a Milano non crolla il mondo – ha aggiunto – Tutti noi dobbiamo avere il dovere di collaborare, non è che se lui non è ancora ufficialmente il designato non si può raccordare con il sovrintendente”.

