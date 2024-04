Il provvedimento si applicherà solo a chi ha coniuge e almeno un figlio

Un’indennità da 100 euro nella tredicesima del 2024 per chi ha un reddito non superiore a 28mila euro e ha coniuge e almeno un figlio, anche nato fuori dal matrimonio, adottivo o affidato. Lo prevede la bozza aggiornata del decreto legislativo di revisione del regime delle imposte Irpef e Ires. Il provvedimento è atteso oggi, martedì, in Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata