Si tratta di tre candidati del centrodestra e due del centrosinistra

La commissione parlamentare Antimafia, dopo le consuete verifiche, ha individuato cinque candidati ‘impresentabili’ in base al codice di autoregolamentazione delle candidature (tre nel centrodestra e due nel centrosinistra) per le elezioni regionali in Basilicata in programma il 21 e il 22 aprile. Si tratta di Angelo Antenori (Orgoglio lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti), Vincenzo Piro (Forza Italia) nel centrodestra; Lucio Libonati e Livio Valvano, entrambi candidati con la lista Avs-Si-Psi, per il centrosinistra. La designazione nelle liste dei cosiddetti ‘impresentabili’ è fatta secondo criteri più restrittivi rispetto a quelli di legge, e non comporta l’incandidabilità o l’ineleggibilità dei soggetti al loro interno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata