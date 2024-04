Il centrosinistra va verso la candidatura di Massimo Zedda, il centrodestra ha già scelto Alessandra Zedda

Supervertice del Campo largo giovedì alle 18 per chiudere la partita sul candidato sindaco di Cagliari, e in generale sulle candidature alle amministrative nelle città dove si voterà l’8 e il 9 giugno, nell’election day con le europee. E sembra profilarsi una sfida Zedda contro Zedda per la poltrona di primo cittadino del capoluogo: in pole per il centrosinistra ci sarebbe Massimo Zedda, mentre il centrodestra ha già indicato Alessandra Zedda. Il centrosinistra infatti aveva congelato le trattative su Cagliari in attesa di capire se, alla prima del consiglio regionale, sarebbe filato tutto liscio e secondo le aspettative: ora, una volta eletto Comandini presidente del consiglio, il che lo esclude dalla corsa come primo cittadino, la strada sembra spianarsi per Massimo Zedda, esponente dei Progressisti, ex sindaco, che già mesi fa aveva ufficializzato la sua decisione di candidarsi, con o senza il via libera della coalizione. Il centrodestra invece su Cagliari ha già scelto di far correre una donna, Alessandra Zedda in quota Lega, ex Fi ed ex vicepresidente della giunta Solinas, il cui volto appare già sui manifesti affissi in città con lo slogan “Innamorata di Cagliari”. Visti i tempi ristretti, visto che il principale competitor ha ottenuto l’incarico che voleva e visto che il Pd ha escluso il ricorso alle primarie, quello di giovedì potrebbe essere l’incontro decisivo per sciogliere la riserva sul nome.

