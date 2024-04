Il vicepremier a Torino: "Sono garantista e non commento inchieste e problemi giudiziari che riguardano il Pd"

“Oggi sono a Torino e domani sarò a Bari, conto che il centrodestra in Piemonte stravinca non perché il Pd ha dei problemi, ma perché abbiamo ben governato. Mi auguro poi che dopo anni di sinistra con Decaro e Emiliano, il centrodestra, spero a guida Lega, vinca anche a Bari, ma non per le inchieste, non per le sparatorie, non per le famiglie mafiose, non per il voto di scambio. Su quello lascio lavorare i giudici e i giornalisti”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, al margine del convegno “Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” in corso presso il Museo dell’Automobile di Torino. “Non commento i problemi del Pd. A differenza di quello che fa la sinistra sono garantista e non commento inchieste e problemi giudiziari che riguardano il Pd e la sinistra, a Torino o a Bari” aggiunge il leader della Lega.

