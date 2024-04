Il vicepremier: "No al condono ma sanare alcune cose che non provocano alterazioni sostanziali agli edifici"

“Non conosco la proposta di Salvini ma devo dire che è già incardinata al Senato una proposta di Forza Italia sulla rigenerazione urbana che prevede le cose di cui ha parlato Salvini”. Così il vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno di Forza Italia sulla sanità.

“Nessuno ha visto il testo – ha osservato – quindi non sono in grado di dare un giudizio, ma se va nella direzione della proposta di Forza Italia si può incardinare al Senato. Il testo di Forza Italia prevede la sistemazione di piccolissimi errori o abusi, ma certamente non si tratta di un condono. Per quanto ci riguarda non si può fare un condono ma si possono sanare alcune cose che non provocano alterazioni sostanziali agli edifici. Se va nella nostra direzione, la proposta della Lega ben venga. Si può depositare al Senato dove c’è anche la nostra”.

Sanità, Tajani: “Presto nuovo intervento su liste d’attesa”

“Se ultimamente ci sono stati tagli alla sanità? Assolutamente no. Purtroppo la nostra è una società che invecchia. Ci sono state più persone che hanno fatto ricorso alla sanità pubblica. Già c’è stato un intervento nell’ultima manovra per tagliare le liste di attesa. Ritengo che ce ne sarà un altro anche in tempi rapidi” sottolinea il vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno di Forza Italia sulla sanità.

“C’è stata un’azione molto positiva da parte del ministro Zangrillo per le farmacie – ha aggiunto Tajani – che rientra nell’azione a favore di una sanità di prossimità. Per fare in modo che non si ingolfino gli ospedali e per le cure per interventi non gravi si possano fare anche sul territorio. Bisogna lavorare molto anche sulla prevenzione. Bisogna fare un nuovo piano sanitario, una riforma e l’incontro che organizza Forza Italia oggi va nella direzione che abbiamo imboccato a che a livello europeo con il Ppe: la salute per noi è una priorità e sarà centrale anche in questa campagna elettorale che riguarda la vita di ogni cittadino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata