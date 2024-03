La ministra del Turismo deve rispondere di un’ipotesi di truffa ai danni dell’Inps

Daniela Santanchè indagata. La ministra del Turismo deve rispondere di un’ipotesi di truffa ai danni dell’Inps: sotto la lente d’ingrandimento ci sono presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga per il Covid-19. “Non ho nulla da aggiungere rispetto al comunicato stampa. Non partecipo a processi mediatici e per adesso in tribunale ho sempre vinto. Non ho avuto niente, se poi voi pensate che per una chiusura di indagini uno è condannato, scrivete quello che volete. Andiamo avanti, quando succederà sarete contenti”, ha affermato Santanchè ai cronisti, fuori dal Tempio di Adriano a Roma. “Come ho detto non partecipo a processi mediatici, ho fiducia nella magistratura e vado avanti tranquilla”.

