La presidente della consulta nazionale di Forza Italia: "Io capolista? Se non lo sarà Tajani, sì"

Letizia Moratti annuncia, come già ipotizzato da giorni, la sua candidatura. “Intendo candidarmi alle elezioni Europee dell’8-9 giugno, è stata una riflessione lunga ma penso che queste elezioni siano molto importanti, stiamo lavorando sulle liste” dice la presidente della consulta nazionale di Forza Italia a margine dell’appuntamento del partito ‘La forza dell’Italia in Europa’. “Sarò capolista? No, se si candiderà il segretario Tajani, al contrario sì”.

