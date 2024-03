Il leader M5S: "Rilanciamo soluzioni per chi cerca lavoro"

“Siamo qui a Napoli per rilanciare proposte e soluzioni per le persone che sono in difficoltà e cercano lavoro, il governo Meloni si preoccupa soprattutto di tagliare e di tagliare dove fa più male, graziando le banche sugli extraprofitti e facendo cassa sulle persone che sono in difficoltà e cercano lavoro”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Napoli sulla proposta di legge in Campania per il reddito di cittadinanza regionale.

