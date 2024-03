Il ministro per gli Affari Ue nelle comunicazioni alla Camera dei Deputati

Aggiornamento del ministro per gli Affari Ue, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni sullo stato di attuazione del Pnrr alla Camera, in Aula. “Ci sono stati fiumi di parole sui tagli, non c’è nessun taglio, ma una operazione necessaria e fondamentale e in impegno mantenuto dal governo” con la rimodulazione nella revisione del Pnrr. “Abbiamo assunto un impegno si serietà che non era un obbligo e che non era semplice”, ha aggiunto.

“Spero che nei prossimi mesi il dibattito possa essere costruttivo. Alla relazione della Corte dei conti sul Pnrr ne è seguita un’altra con il pieno riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi avvenuto con la revisione”.

