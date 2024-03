Polemiche per la visita della premier all'ospedale Meyer senza Giani. Le scuse: "Necessità di sicurezza"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato a Firenze l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Toscana, insieme al presidente della regione Eugenio Giani. “Con l’accordo di oggi destiniamo complessivamente alla regione Toscana risorse del fondo di sviluppo e coesione per oltre 683 milioni di euro, di questi 110 erano già stati assegnati come anticipo nel 2021. Se a queste risorse Fsc aggiungiamo i 381 milioni che sono già stati resi disponibili da altre fonti finanziarie, arriviamo a un investimento complessivo di circa un miliardo di euro. Con questi fondi vengono finanziati complessivamente 176 progetti”, ha detto la premier a margine della cerimonia di firma.

Polemiche su visita Meloni all’ospedale psichiatrico Meyer

Ma la visita della premier a Firenze è stata caratterizzata anche delle polemiche poiché, prima di raggiungere la sede della presidenza della Toscana per firmare l’accordo, Meloni è andata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove ha incontrato, senza essere accompagnata da Giani, due bambini palestinesi provenienti da Gaza; uno di pochi mesi con schegge da granata in vari parti del corpo e uno di sette anni affetto da una malattia metabolica. Una visita non programmata che, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, avrebbe provocato l’irritazione di Giani. E a margine della firma dell’accordo sono arrivate le scuse della premier. “Con Giani avevamo valutato di fare una cosa più ampia oggi al Meyer, poi ci sono state delle necessità di sicurezza che lo hanno impedito per cui mi devo scusare col presidente che non siamo riusciti a fare la visita che avevamo programmato al Meyer. Mi prendo l’impegno di tornarci insieme, mi sono limitata a fare questa visita privata a queste due famiglie di questi due bambini” palestinesi provenienti da Gaza “che sono curati al Meyer per tenere alta l’attenzione sul ruolo che l’Italia sta giocando in questa delicata fase, soprattutto sulla materia umanitaria”, ha affermato la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata