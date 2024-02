Foto di archivio

Si vota fino alle 21 per eleggere i nuovi sindaci e il rinnovo dei consigli comunali

Sono iniziate le operazioni di voto per il sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in tre comuni del Trentino: Borgo Chiese, Fiavè e Lona Lases. Urne aperte fino alle 21: a seguire lo spoglio.

A Borgo Chiese, 1.726 aventi diritto al voto, c’è un solo candidato: Renato Sartori, sostenuto dalla lista civica Intesa Comune. A Fiavè, 899 gli elettori, la corsa è a due: Luca Calvetti per Fiavè Futura e Beniamino Bugoloni per Fiavè tra Dolomiti e Garda. Alle urne anche Lona Lases, il paese della val di Cembra travolto dal primo processo sulle infiltrazioni dell’ndrangheta nel tessuto economico del porfido, che per tre turni elettorali non ha espresso alcuna lista o non ha raggiunto il quorum necessario per una nuova amministrazione rimanendo commissariato. Stavolta ci proverà l’avvocato Antonio Giacomelli, di Lona Lases bene comune, a convincere i 693 elettori ad andare alle urne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata