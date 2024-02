Il sindaco dimissionario di Terni: "Conto di arrivare al 4%"

Si candida alle europee e si propone anche come nuovo “Duce” Stefano Bandecchi. “Mi candiderò alle europee come capolista in tutte le circoscrizioni, io conto di arrivare al 4% alle europee, secondo voi con tutti gli imbecilli degli ultimi 30 anni in Italia, abbiamo avuto come presidente del consiglio Conte, posso mollare? Io direi a tutti di farsi una camomilla, tanto è chiaro che diventerò presidente del consiglio, tanto è chiaro che le cose che posso fare per la nazione nessun altro è in grado di farle”, dichiaa Bandecchi, sindaco dimissionario di Terni, ai microfoni del programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Radio Roma Sound fm90. “Porterò Alternativa Popolare ad essere uno dei partiti più importanti in 3 anni e 8 mesi, farà la differenza perché molti elettori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e del Pd sanno che devono votare per l’unico uomo che può risolvere il problema. Se ogni 5 anni dobbiamo avere un Duce allora voglio essere io”, conclude.

“Io non mi sono dimesso da segretario di Alternativa Popolare né dal fare politica, voglio far politica per conto mio perché non stimo nessuno, penso che molti politici italiani andrebbero esiliati, dovrebbero vergognarsi. Alternativa Popolare ha cominciato il nuovo percorso che è stato portato avanti da me come segretario del partito, ho un’idea nobile della politica, credo che non si possa entrare per sentirsi migliori degli altri ma per servire gli altri. Come diceva De Gasperi ‘la peggiore truffa di un politico è promettere ciò che non sa fare'” aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata