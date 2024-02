Lo fa sapere il Mit. Secondo quanto stabilito, le deroghe ai 50 km/h possono riguardare solo singole strade o tratti di strada e devono essere motivate

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la direttiva sui limiti di velocità nei Comuni. Lo fa sapere il Mit in una nota. La direttiva era stata preannunciata dal vicepremier nei giorni scorsi: il suo scopo è regolare la facoltà dei Comuni di fissare le deroghe ai limiti di velocità di 50 km orari fissati per i centri urbani. In particolare, spiega il Mit, le deroghe possono essere previste solo per singole strade o tratti di strada, laddove sussistano determinate condizioni oggettive, e il Comune deve sempre motivare la deroga. La direttiva è stata emanata dopo che è entrato in vigore a Bologna il provvedimento della cosiddetta ‘Città 30’, vale a dire il limite di velocità a 30 km/h su tutto il territorio cittadino, voluto dal sindaco Matteo Lepore, che ha scatenato il dibattito politico.

