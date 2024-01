Il commissario Reynders: "Sfida da affrontare anche la durata dei processi"

C’è preoccupazione all’interno dell’Unione Europea per la riforma della giustizia allo studio del governo italiano, in particolare il progetto sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici voluto dal ministro Carlo Nordio. “Alcune parti interessate hanno espresso preoccupazione riguardo al progetto di norme relative alla separazione delle cariche di giudici e pubblici ministeri e alla riforma della procura, che sono ancora in discussione. Allo stesso tempo, la durata dei procedimenti in Italia continua a essere una sfida da affrontare“, ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari generali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata