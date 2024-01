La presidente del Consiglio al colonnello dell'Aeronautica militare Villadei: "Felice di essere virtualmente a bordo della Stazione spaziale internazionale"

Giorgia Meloni è arrivata al Colosseo dove è stato preparato il collegamento video con la Stazione spaziale internazionale. La premier è stata messa in contatto con il colonnello dell’Aeronautica militare Walter Villadei, impegnato nella missione Ax-3.

Meloni a Villadei: “Felice essere virtualmente a bordo con lei su Iss”

“Sono felicissima di essere a bordo con lei, seppur virtualmente. Noi come immagino si veda siamo collegato dal Colosseo, cioè da uno dei simboli più straordinari della nostra identità e della nostra storia millenaria. Noi italiani abbiamo questa fortuna, siamo in qualche maniera sulle spalle dei giganti e abbiamo la possibilità per questo forse di poter guardare più lontano e più avanti. Mi dicono che è la sua prima esperienza nello spazio, e posso solo immaginare l’emozione del lancio, la preparazione che immagino sia stata estremamente intensa per affrontare questi mesi. So che ha un ruolo molto importante in questa missione”, ha detto la presidente del Consiglio.

“Cittadini siano grati per il lavoro che state facendo”

“Sembra che siate così lontani, ma quello che fate ha ricadute nella vita quotidiana dei cittadini. Ha ricadute anche qui, a terra, in Italia e nel mondo intero. È un lavoro straordinario per il quale ci vuole tanta determinazione, tanto sacrificio e dedizione, ma penso che ogni cittadino di questa nazione, e non solo, debba esservi e esservi grato per il lavoro che state facendo”, ha aggiunto la premier.

“Spazio avrà ruolo sempre più importante nel nostro immediato futuro”

“Sono consapevole del ruolo che lo spazio avrà sempre di più, particolarmente nel nostro immediato futuro, e riuscire a coinvolgere le giovani generazioni su questo è fondamentale. Penso che tutto questo sia molto affascinante, e che bisogna riuscire a raccontare le tante prospettive e orizzonti che apre per ciascuno di noi. E il testimone migliore non può che essere lei”, ha ribadito Meloni.

“Andare sempre avanti, non immaginare limiti precostituiti”

“La nostra Nazione è idealmente con lei in questo momento, tifa per lei e spera che si possa fare sempre di più, andare sempre avanti, continuare con l’entusiasmo che ci sta raccontando a non immaginare che ci debbano essere dei limiti precostituiti”, ha ribadito la premier. “Dobbiamo ricordare che l’attività di ricerca che state portando avanti contribuirà anche al progresso della conoscenza, per esempio sul tema delle malattie neuro generative, a migliorare i trattamenti per la fertilità nelle donne. Sono temi di grande attualità e importanza, non solo per l’Italia ma per tutto il mondo. Da una parte quindi c’è questo grande entusiasmo ed orgoglio che dall’altra diventano mattoni, risposte concrete che possono migliorare la ricerca e conseguentemente la vita dei nostri cittadini. Quello che state facendo è estremamente prezioso e sono contenta di avere questa occasione per aiutare ad accendere i riflettori su un mondo che spesso ci pare lontano e di cui non capiamo sempre tutto”.

“Missione Ax-3 rafforza la posizione dell’Italia”

“Questa missione consente all’Italia di rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’economia spaziale, nell’ambito delle attività in orbita bassa. Permette alla nostra comunità scientifica, accademica e industriale di fare progressi estremamente significativi. È un progetto nel quale crediamo fermamente che coinvolge la presidente del Consiglio, diversi ministeri, l’Asi, il mondo accademico, la filiera spaziale italiana”, ha sottolineato Meloni.

“Tricolore sulla tuta mostra lavoro di squadra, viva l’Italia”

“Vedere quella bandiera italiana che campeggia alle sue spalle, sulla sua tuta, è davvero il risultato di un grande lavoro di squadra, che poi è quello che una Nazione è.Soprattutto una grande squadra, se riesce a percepirsi così, noi ogni tanto ci dobbiamo un po’ lavorare, ma in questo caso siamo riusciti molto bene a raccontare il valore di quella squadra. Colonnello io la voglio ringraziare e spero di incontrarla presto di persona, quando avrà di nuovo i piedi per terra. Il suo impegno e il vostro lavoro sono preziosissimi, quindi buon lavoro e viva l’Italia”, ha concluso in collegamento la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata