L’Aula della Camera ha dato il via libera alla ratifica del Protocollo Italia – Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno, con 155 sì, 115 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato.

