Il via libera definitivo dalla Camera con 138 sì, 92 no e 10 astenuti

La Camera ha dato il via libera definitivo al ddl che inasprisce le pene per l’imbrattamento dei beni culturali, con 138 sì, 92 no e 10 astenuti. Il disegno di legge ‘Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici’, già approvato al Senato, è legge.

