La presidente del Consiglio spegne 47 candeline. Un regalo? "Dormire"

Giorgia Meloni compie gli anni e spegne 47 candeline. La presidente del Consiglio è stata ospite del programma ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio1. “Non lo so se mi ha fatto gli auguri Elly Schlein, mi ha fatto gli auguri Giuseppe Conte, questa mattina molto presto. Ho visto von der Leyen, Sunak”, ha detto la premier.

Alla domanda se pensa che anche i 50 anni li festeggerà a Palazzo Chigi, Meloni ha risposto: “Che le devo dire? Direi per forza, ci tocca”. Sui regali ricevuti oggi ha spiegato: “I miei amici mi hanno fatto qualche regalo, una mia amica mi ha regalato le tovagliette nuove per la cucina”. E su un festeggiamento per stasera ha concluso: “Stasera non riesco, ma casomai recuperiamo”. Eppure il dono più desiderato dalla premier al momento è solo uno: “Dormire”.

