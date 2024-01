Bongiorno (Lega): "Sono d'accordo da sempre, test non sono punitivi"

“Non vedo nulla in contrario al fatto che nell’ingresso in magistratura, come per le forze dell’ordine, ci siano test psicoattitudinali“. Lo sottolinea il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, a LaPresse, al termine dei lavori della commissione Giustizia del Senato, dove è stato incardinato l’esame dei decreti attuativi della riforma Cartabia. “Oggi – spiega Zanettin – ho svolto la relazione sul decreto attuativo, e all’interno c’è anche il reclutamento dei magistrati, e introducendo l’argomento ho detto che in Cdm c’è stata una discussione sul tema dei test psicoattitudinali e che attende il parere della commissione. La presidente Bongiorno ha detto che lei è d’accordo. Vediamo cosa diranno i colleghi di Fratelli d’Italia”.

Bongiorno (Lega): “Test non sono punitivi”

“I test attitudinali per i magistrati non sono punitivi”. Così, interpellata da LaPresse, la presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno commenta quanto detto dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin che, in riferimento ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, da relatore ha di fatto aperto alla loro introduzione. Sull’argomento “io sono favorevole – aggiunge Bongiorno – e tra l’altro è una mia posizione storica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata