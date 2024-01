Il vicepremier: "Come tutti gli altri lavoratori, se un giudice sbaglia deve pagare"

Le forti parole del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nei confronti della magistratura e in favore della riforma della giustizia. “La riforma della giustizia è urgente, perché magari qualcuno dice: ‘Però poi tanto non riguarderà mai me, perché semmai i giudici si occupano di politici, di giornalisti, di imprenditori, di avvocati’. Negli ultimi anni, mille italiani all’anno sono stati arrestati ingiustamente, poi liberati e risarciti con una pacca sulla spalla. Magari in quel periodo hai perso la moglie o il marito, hai perso la dignità, il lavoro. Un miliardo di euro negli ultimi trent’anni di risarcimento danni. La riforma della giustizia è fondamentale, perché qualunque lavoratore se sbaglia, paga. Solo i giudici” se sbagliano, “non pagano mai. Siccome i giudici decidono della libertà e della vita delle persone, come tutti gli altri lavoratori, un giudice se sbaglia, deve pagare. Perché non ci possono essere caste impunite che decidono della vita delle persone”, ha detto Salvini ospite di ‘Diritto e Rovescio’ a Retequattro.

