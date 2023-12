Il ministro della Cultura in visita alla Villa Floridiana a Napoli

“La cosiddetta Cancel Culture è una barbarie che significa cancellare l’identità e la storia”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a Napoli in visita alla Villa Floridiana nel quartiere Vomero. “Noi non siamo dei soggetti capitati così, per caso. Ciascuno di noi ha un dna collettivo che è la storia della nostra nazione, della nostra cultura”, ha aggiunto Sangiuliano.

