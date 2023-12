Il presidente della Regione Campania ha "assolto" il collaboratore che ha spostato la sedia facendolo cadere

“Abbiamo dimostrato di poter vincere le battaglie politiche e anche le battaglie ortopediche. Vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando, a margine della conferenza stampa di oggi sul bilancio dell’attività della Regione nel 2023, la sua caduta di ieri durante il brindisi di fine anno con i dipendenti regionali.

Scherzando con i cronisti, De Luca ha “assolto” il collaboratore che ha spostato la sedia facendolo cadere: “Per la verità è stata colpa mia – ha detto De Luca – perché io mi ero alzato per il brindisi, poi per un atto di gentilezza verso una nostra dipendente che era con un bambino in braccio e che volevo invitare al brindisi, ero ritornato al microfono”.

