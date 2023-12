Il leader della Lega: "Non abbiamo fatto un voto ideologico ma pragmatico"

La posizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti indebolita dalla bocciatura del Mes? “Assolutamente no“. Così il leader della Lega, vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale Buzzi di Milano, dove stamattina ha portato regali ai bambini ricoverati. “Il Mes era uno strumento inutile, superato, non utilizzato e dannoso“, aggiunge, sottolineando che dopo il no del Parlamento “lo spread è sceso”. “Abbiamo fatto quello che era nostro dovere per difendere i risparmi e il lavoro degli italiani – prosegue -. Non abbiamo fatto un voto ideologico ma pragmatico“.

