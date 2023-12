Messaggio della premier ai dipendenti di Palazzo Chigi: "Nel peggiore dei contesti nessuno riesce da solo"

Auguri di Natale della premier Giorgia Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi “Una delle cose alle quali tenevo di più era avere questa occasione con voi banalmente per dirvi quanto sia fiera di voi, del vostro lavoro, di quanto sia consapevole della mole e dei ritmi di lavoro che vi state caricando per cercare di dare all’Italia le risposte che attende, perché noi ci stiamo caricando questa responsabilità probabilmente nel peggiore dei contesti possibili, e nessuno potrebbe farcela da solo” ha detto la presidente del Consiglio, intervenendo in videocollegamento. “Certamente non potrei farcela da sola da sola io se non avessi attorno persone che ce la mettono tutta – ha quindi aggiunto la premier -, che svolgono il loro lavoro con determinazione, con l’amore che ci metterebbero se lavorassero nella loro azienda di famiglia, perché la verità è che l’Italia è la nostra azienda di famiglia e le persone che lavorano con questa consapevolezza nelle istituzioni della Repubblica sono quelle che fanno la differenza”.

Meloni: “Ci occupiamo di vita persone e non di numeri”

“Mi piacerebbe che voi pensaste con orgoglio, come capita di fare a me delle volte, magari a quei quasi 500milaitaliani che in questo anno hanno trovato un posto di lavoro e che magari per questo vivranno un Natale più sereno; agli italiani che hanno visto magari aumentarsi la busta paga e forse potranno permettersi qualcosa di più; alle aziende che sono tornate a investire; alle mamme che a Caivano possono tornare a portare i loro bambini a giocare al parco, una cosa che per tanti altri italiani sarebbe normale e che non lo sarebbe stato per quei cittadini se noi non avessimo fatto il lavoro che abbiamo fatto; a chi magari in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia. Io potrei fare tanti altri esempi ma quello che voglio dire è che ogni singola storia, ognuna di queste storie, è il risultato del nostro lavoro, è il risultato del vostro lavoro perché quando si parla di governo, quando si parla di politica si parla sempre di numeri ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunità, delle loro possibilità” ha continuato Meloni. “Noi possiamo cambiare la vita delle persone e è la ragione per la quale il lavoro che facciamo merita alla fine tutti i sacrifici del mondo. Allora io voglio dire davvero grazie a tutti, voglio dirvi che sono fiera di voi, del lavoro fate e che farò sempre del mio meglio così che anche voi possiate essere fieri di me”, ha aggiunto la premier.

“Prossimo anno ci attende grande lavoro”

“Voglio ringraziare ogni dipendente, ogni funzionario, ogni ufficio. Davvero avete fatto, abbiamo fatto credo nella difficoltà un lavoro straordinario questo anno, e ce ne aspetta un altro forse ancora più difficile” ha poi sottolineato Meloni. “Voglio augurarvi di poter riposare – ha quindi concluso la premier – perché davvero ci aspetta un altro anno di grande lavoro. Vi ringrazio di cuore per ogni singola ora, per ogni singolo minuto che avete passato a lavorare, non per me ma per l’Italia, perché noi siamo tutti solo funzionari dell’Italia. Grazie davvero e buon Santo Natale a tutti”.

