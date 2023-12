Opposizioni sul piede di guerra. Marattin (Iv): "Se si rinvia, lo si faccia su ragioni politiche"

Nuovo round sul Mes in commissione Bilancio alla Camera. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha risposto alle domande formulate da Ylenja Lucaselli (FdI) spiegando che la ratifica non avrebbe effetti finanziari, ma la relatrice – secondo quanto apprende LaPresse – non ha ancora formulato il parere e ha chiesto un rinvio. “Non c’è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Approfondire e porre delle condizionalita rispetto ad un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani”, è la linea espressa dalla relatrice di Fratelli d’Italia.

Sul piede di guerra le opposizioni. “Il governo ha risposto alle domande della maggioranza, chiarendo che non ci sono effetti finanziari di una ratifica del Mes e che l’Italia non sarà chiamata a versare ulteriori quote di capitale, contrariamente a quanto sta dicendo la Lega da due settimane. Quindi la commissione bilancio deve esprimere un parere. Se la maggioranza vuole rinviare per ragioni politiche, lo faccia su ragioni politiche. Non usando la commissione bilancio”, attacca da Iv Luigi Marattin.

