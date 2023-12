Si cercherà di capire come muoversi per la ratifica senza dividersi

Non c’è ancora il parere della commissione Bilancio della Camera sul Mes e non sono previste convocazioni per la serata di mercoledì. Giovedì mattina alle 8.30 si riuniranno i capigruppo di maggioranza per capire come procedere sulla ratifica, dopo aver preso atto dell’ok dell’Ecofin alla riforma del Patto di stabilità. L’obiettivo, a quanto apprende LaPresse, è quello di non spaccare la maggioranza e di puntare al rinvio del voto in aula al 2024. Giovedì mattina alle 9, invece, è prevista la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione ma in calendario ci sarebbe l’organizzazione dei lavori sulla legge di bilancio. Se la commissione non esprimerà il parere la ratifica non potrà approdare in aula nonostante sia all’odg dell’assemblea.

