“Il 29 ci sarà il voto finale sulla legge di Bilancio in Aula alla Camera. Le opposizioni hanno chiesto di non porre la questione di fiducia, cosa che invece accadrà al Senato, in cambio della disponibilità a una discussione ordinata e regolata degli emendamenti. Noi abbiamo acconsentito, è una procedura che avevamo già proposto in altre occasioni, per cui volentieri. Non ci sarà la questione di fiducia, ci sarà il dibattito su alcuni emendamenti e ordini del giorno con un punto di caduta già previsto che è la giornata di venerdì 29. Dalle 17 alle 19 ci saranno le dichiarazioni e il voto finale. È un buon accordo e credo che soddisfi tutti”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo alla Camera.

La legge di Bilancio approderà alla Camera il 22 pomeriggio, con l’avvio dell’iter in commissione. Il 27 sarà dedicato alle commissioni e il 28 dalle 9 inizierà la discussione generale. A seguire l’esame fino alle 24. Venerdì 29 con inizio alle 9 seguito dell’esame e le dichiarazioni di voto finale alle 17 in diretta sulla Rai.

