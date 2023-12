I dem: "Usano la Commissione Bilancio come scusa per perdere tempo con motivazioni insussistenti"

Non c’è ancora un parere del Governo sulla proposta di legge di ratifica del Mes in commissione Bilancio alla Camera. La relatrice Lucaselli Ylenja Lucaselli (FdI) ha rivolto alcune domande al sottosegretario all’Economia Federico Freni in merito ai profili di copertura finanziaria. “Le domande dell’onorevole Lucaselli non sono poche e alcune mi colgono impreparato, chiederei alla commissione di potervi rispondere nella giornata di domani. Non ho il dono della prescienza e dell’onniscenza e vi chiederei di rinviare queste risposte a domani“, avrebbe risposto Freni secondo quanto apprende LaPresse. Subito pronta la protesta delle opposizioni.”È una sceneggiata irripespettosa, teatrino inutile e non richiesto”, commenta il deputato di Avs Marco Grimaldi. Proteste anche del deputato di Iv Luigi Marattin che ha chiesto “in cosa la nota del Mef del 21 giugno non fornisce già le risposte” alle domande fatte da Lucaselli.

Dopo il rinvio da parte del Governo del parere sul Mes le opposizioni hanno scelto di abbandonare i lavori della commissione Bilancio. “Quando la Lucaselli ha chiesto gli effetti di finanza pubblica di una eventuale ratifica del Mes e Freni ha detto ‘uhm, ci dobbiamo pensare, ci vediamo domani’, ho chiesto in cosa la nota del Mef, datore di lavoro di Freni, del 21 giugno scorso non fornisse già tutte le risposte. Visto che era dedicata propri agli effetti di finanza pubblica della ratifica del Mes, che vengono definiti addirittura potenzialmente positivi. Di fronte al silenzio imbarazzato, abbiamo preferito abbandonare l’aula – spiega il deputato di Iv Luigi Marattin – La politica può essere aspra e passionale, ma non dovrebbe mai superare i limiti dell’indecenza e della vergogna”.” Usano la Commissione Bilancio come scusa per perdere tempo con motivazioni insussistenti – attacca la dem Maria Cecilia Guerra – Noi abbiamo già un parere del Mef dato a giugno che esclude qualsiasi effetto diretto, è una pagliacciata”.

