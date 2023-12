Il vicepremier: “Sarebbe bello portasse qualche centro di produzione in Italia”

Durante la visita al cantiere del Treno ad Alta Velocità di Chiomonte, il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini è tornato sull’incontro avuto sabato scorso a Roma con l’imprenditore statunitense Elon Musk. “Abbiamo parlato di infrastrutture, di grandi infrastrutture, certo. L’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza delle infrastrutture, alla vigilanza, noi abbiamo 50.000 in Italia, fra Ponti, Viadotti e Gallerie. E avere in disposizione aziende come quelle di Musk sul tema controllo delle infrastrutture e sul tema produzione energetica, mi piacerebbe molto che portasse qualche centro di produzione in Italia però una cosa per volta io gli ho spiegato cosa stia facendo, era molto attento però non faccio io il suo consulente finanziario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata