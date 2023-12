Lo prevede un emendamento presentato dall'esecutivo

I dirigenti medici ospedalieri potranno decidere di andare in pensione più tardi, a 72 anni. Lo prevede un emendamento presentato dal governo alla manovra, che estende questa possibilità anche ai medici universitari mentre per gli infermieri, il limite rimarrebbe a 70 anni. Lo ha spiegato il ministro per i Rapporti per il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della riunione tra esecutivo e maggioranza in corso al Senato. “Il Governo è pronto e ha un testo, però siccome ci sono anche proposte che vengono dalla maggioranza e dall’opposizione, vorremmo discuterne. È una proposta – ha ribadito Ciriani – e noi siamo disposti a ragionarci”.

