Ovazione dei militanti di FdI per Delmastro

Spazio anche per alcuni momenti di colore alla festa di Fratelli d’Italia Atreju, ai giardini di Castel Sant’Angelo. Il leader Iv Matteo Renzi scherza: “Sono stato chiamato a sostituire Elly Schlein”, giocando sul fatto che il moderatore del suo panel, il giornalista Capezzone, è stato sostituito per motivi di salute. Subito dopo, al momento della presentazione sul palco del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, ovazione della folla che intona cori in suo onore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata