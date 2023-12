A proporla è Forza Italia nell'ambito delle modifiche alla Legge di Bilancio

Ipotesi proroga del Superbonus, con una proposta da parte di Forza Italia di modifica della Legge di Bilancio consistente nell’introduzione di una Sal (la pratica di Stato Avanzamento Lavori) straordinaria per i lavori nei condomini. “E’ una proposta corretta, che non comporta costi e oneri ulteriori per lo Stato e soprattutto che salvaguarda i condomini. Grazie a Forza Italia, da sempre in prima linea per tutelare chi ha investito, è al vaglio una proroga di due mesi per i lavori nei condomini: in questo modo, come chiediamo da tempo, potranno concludere i lavori già avviati – e certificati – e godere del Superbonus per l’anno 2023. Una proposta perfettamente ragionevole che auspico trovi massima condivisione”. Lo spiega in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

“Con questa proposta possiamo creare una fase di uscita controllata e ‘normale’ dal delirio Superbonus, salvaguardando tante persone, aprendo al contempo una nuova stagione per il settore delle costruzioni“, aggiunge Mazzetti. La proposta dovrebbe essere contenuta nel quarto e ultimo emendamento dell’esecutivo – dopo quelli sulle pensioni dei dipendenti del pubblico impiego, sicurezza e difesa ed enti locali, depositati giovedì scorso – insieme a quelli del relatori che, come ha specificato uno dei relatori, Dario Damiani, dovrebbero essere più di una decina, toccando diversi argomenti tra cui “fisco, investimenti, questioni territoriali, terremoto, cedolare secca”. Per quanto riguarda i tempi della Legge di Bilancio, è in programma oggi un incontro tra la premier Giorgia Meloni e i capigruppo del centrodestra per fare il punto della situazione.

La smentita del Mef: “Nessuna proroga Superbonus”

Il ministero dell’Economia e delle finanze esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga del Superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa. Così una nota del Mef. L’emendamento sul Superbonus, in goni caso, “non sarà in termini di proroga, che è onerosa, ma in termini di Sal straordinario al 31 dicembre”, aveva spiegato Guido Liris, senatore di FdI e uno dei relatori della manovra. La proposta di modifica dai relatori, ha detto infatti, “fissa al 2024 la possibilità di consegnare la documentazione 10 giorni dopo la scadenza del Sal straordinario, quindi al 10 gennaio 2024. Entro quei dieci giorni tutto quello che viene presentato prevederà un abbattimento e una detrazione del 110% e quindi non ha onere”. Una proroga ulteriore invece “sarebbe troppo onerosa, potrebbe essere utile per il completamento ordinato di alcuni lavori, ma ogni mese che passa costa 4,5 miliardi e non ce lo possiamo permettere”, ha specificato Liris.

