Il ministro per gli Affari europei: "Abbiamo la trattativa sul patto di Stabilità, le cose vanno raccordate"

“Il Mes è il pezzo di un ragionamento ampio, vediamo in questo consiglio Ue cosa si definisce: non può essere visto in modo autonomo. Abbiamo la trattativa sul patto di Stabilità, le cose vanno raccordate. Pensare che ci sia una discussione a parte che non tenga conto di queste due cose non ci convince”. Così il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto a in mezz’ora su Rai3.

