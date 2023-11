Il ministro dei Trasporti: "Va fatta insieme ad avvocati e magistrati"

Il vicepremier, Matteo Salvini, torna sulla necessità di una riforma della giustizia. “Ce n’è bisogno, questo è un diritto per i cittadini italiani”, ha detto il leader della Lega durante la presentazione dell’evento del gruppo Identità e Democrazia in programma il 3 dicembre a Firenze. “Una riforma da fare – aggiunge – insieme a magistrati ed avvocati”.

C.destra sia unito, dispiace se alleati scelgono C.sinistra

“Mi dispiacerebbe se qualcuno di centrodestra preferisse il centrosinistra agli alleati”, ha poi dichiarato Salvini che ha poi aggiunto: “Il mio appello e impegno perché dal 10 giugno centrodestra, non solo italiano ma europeo, si riunisca. Sentire dire ora ‘non governerò mai con Le Pen o Wilders‘, non mi sembra costruttivo”. “Gli italiani che voteranno la Lega, non vedranno mai i parlamentari della Lega in maggioranza con i socialisti”, spiega il ministro, “quindi noi siamo disponibili a fare maggioranze solo di centrodestra”.

L.Bilancio: Salvini, 20mila posti per ogni miliardo investito in infrastrutture

Poco prima il leader del Carroccio ha partecipato al tavolo di confronto tra governo e sindacati sulla Legge di Bilancio. “Sono assolutamente soddisfatto della manovra per quanto riguarda le infrastrutture”, ha detto Salvini secondo quanto riferiscono fonti Mit. “Per ogni miliardo di investimenti si generano fino a 20mila posti di lavoro, sarà un moltiplicatore grazie agli investimenti previsti per costruire, ammodernare o ristrutturare”. Salvini ha citato, tra le altre cose, gli sforzi su rete idrica, rete stradale, investimenti sulle ferrovie e Ponte sullo Stretto, menzionando poi le risorse per il prossimo piano casa e ha esplicitato alcuni stanziamenti per le metropolitane come i più di 500 milioni per la rete milanese e risorse per nuovi treni Intercity per i pendolari e per la sicurezza stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata