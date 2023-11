Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri: "Il lavoro tra Governo e Magistratura deve essere congiunto e guardare alla sostanza"

Tra Governo e Magistratura “il lavoro deve essere congiunto e guardare alla sostanza. Non sempre questo avviene quando subentra l’ideologia che ad esempio è alla base di alcuni provvedimenti giudiziari come alcuni in materia di immigrazione che sono frutto di posizioni aprioristiche, pregiudiziali nei confronti dei provvedimenti varati dal Governo e dal Parlamento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervistato da SkyTg24.

