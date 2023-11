La leader dem: "Vogliamo dire ora basta"

“Appena finito qui a Perugia andrò alla manifestazione” di Roma, “ce ne sono tante in tutta Italia. Oggi è una Giornata internazionale di impegno e di lotta e vogliamo dire ora basta”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al Congresso nazionale di Sinistra italiana a Perugia.

Schlein a Fratoianni: “Qui per dire che noi ci siamo”

“Ieri il segretario Fratoianni si è rivolto a noi leader della altre opposizioni per dire che come abbiamo fatto sul salario minimo, anche su altri temi possiamo fare iniziative, mobilitazioni e campagne comuni. Sono qui a Perugia per dire che noi ci siamo”, ha poi sottolineato Schlein.

