Lo precisa il legale, Danilo Leva

La precisazione del legale dell’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la notizia, riportata da La Verità, secondo cui la procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo nei confronti di Speranza per una serie di reati, dalla somministrazione di medicinali guasti alle false dichiarazioni fino all’omicidio, in seguito a una denuncia di alcuni presunti danneggiati dai vaccini anti Covid-19. “In merito a notizie di stampa relative all’iscrizione dell’ex ministro Roberto Speranza al registro degli indagati presso la procura di Roma a seguito di alcune denunce in materia di vaccini si precisa che gli atti sono stati inoltrati al competente tribunale dei ministri con contestuale richiesta di archiviazione“, ha detto l’avvocato di Speranza, Danilo Leva.

