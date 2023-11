L’accusa delle opposizioni: "Non usi treni come auto blu". Lo staff: "Era atteso a Caivano, stop necessario"

A causa di un guasto sulla linea un treno Frecciarossa diretto a Napoli viene deviato sui vecchi binari, si prevede un ritardo e allora il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollorigida, chiede di fermare il convoglio in una stazione non prevista, per poter scendere e proseguire in auto, direzione Caivano. La notizia viene riportata dal Fatto Quotidiano.

Secondo il giornale, Lollobrigida ha usufruito di “fermata straordinaria” del Frecciarossa Torino-Salerno alla stazione di Ciampino, pochi chilometri a sud di Roma. “Una fermata ad hoc” che ha consentito al ministro e ad alcune persone del suo staff per proseguire in macchina verso Caivano dove doveva inaugurare il nuovo parco urbano. Con i rallentamenti, infatti, al treno è stata necessaria più di un’ora per percorrere il tragitto tra Termini e Ciampino – scrive ancora il Fatto – e quindi la centrale operativa di Rfi ha autorizzato la “fermata straordinaria”, in modo che Lollobrigida potesse arrivare in tempo all’appuntamento. Trenitalia ha confermato al quotidiano che far fronte alle esigenze di istituzioni presenti a bordo, per poter consentire lo svolgimento di a impegni istituzionali, è una possibilità prevista dal regolamento delle Ferrovie.

No ulteriori ritardi e costi da fermata Ciampino

La fermata straordinaria a Roma Ciampino del treno Frecciarossa con a bordo il ministro Francesco Lollobrigida è stata richiesta per motivi istituzionali e dopo la verifica della fattibilità è stata autorizzata da Rfi, non causando lo stop alcuna ripercussione sulla circolazione sulla linea già rallentata. È quanto apprende LaPresse da fonti di Fs. La deviazione sulla linea tradizionale via Cassino, viene fatto notare, era di fatto già prevista dal momento che il treno avrebbe fermato anche alla stazione di Napoli Afragola, e non ha comportato – viene spiegato – ulteriori ritardi né costi per l’azienda.

Conte: “Da Lollobrigida segnale devastante a cittadini”

“Ho letto anche io questa notizia” del ministro Francesco Lollobrigida che avrebbe fermato un treno in una stazione sul percorso Roma-Napoli, “non so se c’è stata una precisazione da parte del ministro, immagino sia un fatto confermato a questo punto perché non è stato smentito. Direi che rappresenta un segnale devastante della politica ai cittadini in un momento di tagli e di manovre lacrime e sangue. Un autorevole esponente del governo utilizza un mezzo di trasporto che non è al personale servizio del ministro, ma dei cittadini, e ne fa un privilegio personale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione presso la Sala Capitolare del Senato degli emendamenti del Movimento alla legge di bilancio. “Al di là della gravità del fatto, è un segnale devastante che sta dando la politica. Lo definirei un privilegio da Prima Repubblica, ma non so dire se ministri della Prima Repubblica si sono mai permessi di chiedere un privilegio del genere”, conclude Conte che non si sbilancia su una possibile richiesta di dimissioni: “Ci riserviamo tutte le valutazioni del caso, come sempre ci riuniremo e ci confronteremo”.

Foti: “Vergognosi attacchi da chi si fece Air force Renzi”

“Oggi dal solito quotidiano, con la schiera al seguito di alcuni parlamentari della sinistra, arriva l’ultimo attacco spuntato contro il ministro Lollobrigida. La sua colpa sarebbe quella di essere sceso, a causa di un grave ritardo, dal treno Frecciarossa e senza recare alcun disagio ai passeggeri, pur di presenziare a un evento importante come l’inaugurazione del parco urbano a Caivano. È lampante che l’assenza di un ministro ad un’iniziativa come quella di ieri che sancisce, grazie anche al governo Meloni, la rivincita dei cittadini contro la criminalità, sarebbe stato un vero e proprio danno all’immagine dello Stato. Se la colpa di Lollobrigida è quella di voler esser presente a tutti i costi a Caivano, di aver voluto usare un mezzo pubblico e di aver trovato prontamente un’alternativa per raggiungere il luogo, è evidente che certi sciacalli non sappiano più a cosa aggrapparsi. E fa davvero sorridere la richiesta di dimissioni da parte di Renzi, che arriva proprio da colui il quale si fece fare ‘l’air force Renzi’ tutto per lui. Solidarietà al ministro Lollobrigida”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Renzi: “Se vero stop treno chiederemo dimissioni Lollobrigida”

“Se il Ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida“. Lo scrive su X il leader di Iv Matteo Renzi.

