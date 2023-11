Il leader del Movimento 5 Stelle: "Contromanovra? Al lavoro col Pd su alcuni punti"

L’abbraccio tra il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il fondatore e garante del partito, Beppe Grillo, in occasione dell’evento sull’intelligenza artificiale organizzato dal Movimento a Roma. Un evento in cui Grillo ha anche indossato un visore e “intervistato” l’avatar informatico dell’ex presidente del Consiglio, commentando poi: “Giuseppe Conte va bene in tutte le sue forme, sia dal vivo che come avatar“. Una conferma della fiducia del fondatore in Conte, alla quale non poteva non aggiungersi una battuta: “È più espressivo qui che dal vivo“. Al ‘Conte Artificiale’, Grillo ha però anche fatto alcune proposte di programma: “Portiamo avanti due o tre idee in Europa, per esempio creare uno scambio tra piccole e medie imprese di tutti i paesi” per favorire lo sviluppo economico.

Conte a Grillo: “In tv conviene dire quando inizia l’ironia”

Ma anche l’ex premier, parlando a margine dell’evento, ha avuto dei suggerimenti per l”elevato’. “Suggerirò adesso a Grillo un messaggio comunicativo: Guarda che quando vai in tv e parli al grande pubblico conviene dire prima ‘guardate che sto abbracciando il gusto del paradosso, adesso inizia l’ironia‘. Perché molti commentatori non l’hanno capito”, ha affermato l’ex presidente del Consiglio parlando con i giornalisti.

Conte: “Contromanovra? Al lavoro col Pd su alcuni punti”

C’è stato però anche spazio per il tema della legge di bilancio, e Conte ha detto che, per quanto riguarda l’opposizione alla manovra del governo, con il Pd “ci sono alcuni punti che possiamo condividere e sui quali stiamo lavorando, come la sanità. Su questo cercheremo di convergere su emendamenti condivisi”. E ha aggiunto: “Alla luce di una settimana veramente molto impegnativa di audizioni con tutte le parti sociali, con tutte le associazioni di categoria, noi in questo momento abbiamo un quadro reale del paese e non fittizio, non autoreferenziale e sulla base di questo confronto stiamo elaborando proposte emendative. Dimostreremo che se hai coraggio e visione puoi assolutamente mettere a terra una manovra che genera risorse e le redistribuisce in modo molto equo, senza invece ricorrere a misure lacrime e sangue come fa questo governo”.

“Per quanto riguarda la manovra economica e di bilancio è inutile aspettarsi grandi considerazioni aggiuntive dalle agenzie di rating esterne perché il governo dovrebbe, piuttosto che sentirsi soddisfatto di valutazioni che ci stabilizzano, sentire tutte quelle categorie che non sente, a partire dai pensionati del pubblico impiego, mamme che addirittura pagheranno di più anche sull’Iva per quanto riguarda i prodotti di prima infanzia, e tutti quei cittadini che dovranno sborsare due miliardi di nuove tasse – aggiunge -. Invece in questo momento tutte le banche sorridono perché hanno avuto la possibilità di sottrarsi a quella norma sugli extra profitti strombazzata a gran voce dal governo”.

