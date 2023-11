Il vicepremier: "Sondaggi ci premiano, smentito chi vedeva fine con scomparsa Cav"

“A fine febbraio ci sarà il Congresso nazionale che si svolgerà il 24 e 25 al Palazzo dei Congressi, a Roma”. Così il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza nella sede del partito, a Roma. “Domani si riunirà la segreteria nazionale, che approverà il regolamento del Congresso – ha aggiunto – ed eleggerà anche il gruppo di lavoro che si dovrà poi occupare di tutti gli aspetti del Congresso, anche eventuali ricorsi. La commissione sarà composta da dirigenti nazionali del partito che dovranno lavorare perché il Congresso si svolga nel modo migliore”.

“Non c’è sondaggio, anche quello più severo nei nostri confronti, che non ci dia in crescita. Questo è un fatto molto positivo perché molti pensavano che la scomparsa di Berlusconi avrebbe portato alla fine di Forza Italia, invece Berlusconi aveva creato un movimento fatto di persone che ci credono, che vogliono fare politica per difendere i valori che lui ha difeso in questi 30 anni di storia, e queste persone non sono scappate, anzi”, ha aggiunto Tajani. “La reazione alla scomparsa di Berlusconi, anche in omaggio a lui, è stata quella di dire ‘andiamo avanti’ e continuiamo a combattere le nostre battaglie politica. I risultati si vedono, non sono tante le forze politiche che hanno 100mila iscritti in tutto il territorio nazionale”, ha sottolineato.

“Fortunatamente Forza Italia gode di ottima salute. Abbiamo dei dati molto confortanti per quanto riguarda il tesseramento al movimento politico: siamo a quota 100mila iscritti. Un risultato molto positivo, che ci fa ben sperare per il futuro, e anche per le prossime elezioni amministrative ed europee”, ha aggiunto. “Berlusconi non c’è più e il mio dovere è quello di chiamare tutti a raccolta per fare in modo che al posto di un leader carismatico come era lui ci siano decine di migliaia di persone che si battono per difendere i valori per i quali è nata Forza Italia”, ha quindi rimarcato Tajani spiegando che le Regioni che hanno registrato il maggior numero di iscritti sono Campania, Lombardia e Lazio. “Complessivamente in tutte le regioni è stato fatto un grande lavoro – ha concluso –. Io sono molto soddisfatto di quello che è successo”.

