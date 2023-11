Il leader della Cgil conferma la mobilitazione

“Sarebbe sgradevole se il ministro pensasse di fare interventi di autorità e se si arrivasse a quello sarebbe un attacco diretto al diritto dei cittadini di scioperare, anche quando non sono d’accordo con le politiche del governo”. Così Maurizio Landini a Radio 24, rispondendo alle parole di Matteo Salvini che ha aperto allo scenario della precettazione in merito allo sciopero lanciato da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre. “Noi non faremo ricorso, noi intendiamo confermare lo sciopero“, ha aggiunto Landini, per il quale “dire che questo non è uno sciopero generale è una evidente forzatura politica“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata